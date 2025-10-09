慶応大の田中浩一郎教授と明海大の小谷哲男教授が８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、パレスチナ自治区ガザを巡る、イスラエルとイスラム主義組織ハマスによる和平協議の行方について議論した。田中氏は、過去に停戦合意が破られてきたことを踏まえ、「恒久的な和平に向かうことは期待できない」と指摘した。小谷氏は、米国が提示した人質の解放などを柱とする２０項目の和平計画の内容について、ハマス側の考えも一