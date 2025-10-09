ボートレース蒲郡の「オールジャパン竹島特別開設７０周年記念競走」は８日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進む１８人が決まった。平本真之（４１＝愛知）は予選ラストの４日目６Ｒは６号艇。Ｆ３の中野仁照が大外に出て５コース発進となった。１Ｍはまくり差すも進路をふさがれる形に失速。それでも立て直してバック４番手から２Ｍさばいて３番手に浮上。さらに２番手を走る篠崎仁志を追い詰めてほぼ艇を並べてゴール。結