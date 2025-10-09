大阪・関西万博も10月13日の閉幕まで残りわずかとなった。開幕前は批判の声が目立った万博だが、実際には連日の大盛況だった。来場者のSNS投稿が拡散し、効率的な回り方を示す“攻略法”が次々と共有された。デジタル時代の万博の姿がそこにあった。 会場はモバイル技術の実験場でもあった。パビリオン予約はスマホアプリが必須で、レストランや売店は完全キャッシュレス化されていた。自販機ひとつとっても、対応する決