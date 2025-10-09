ノーベル化学賞受賞が決まった北川進さんの同級生からも祝福の声が上がった。名古屋工業大の増田秀樹名誉教授は京都大の大学院生時代、北川氏と隣同士のデスクで研究に励んだ。「彼はとにかく『人のまねはしたくない。二番煎じはいかん』と公言し、一流へのこだわりが強い人物だった。アグレッシブな性格は昔から変わらない」と振り返る。授賞理由にもなった論文を約３０年前に発表した際は国際学会の反応が芳しくなく、北川