【てのひらモーメント ポケモン みんなでピクニックマスコット2】 10月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「てのひらモーメント ポケモン みんなでピクニックマスコット2」を10月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、同社オリジナルポケモンガチャシリーズ「てのひらモーメント」の新弾。今弾のテ