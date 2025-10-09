公明党の斉藤代表は８日配信のインターネット番組で、自民党との連立政権合意に向けた協議が決裂した場合、臨時国会での首相指名選挙では、高市総裁に投票しない考えを示した。斉藤氏は、両党の連立協議が合意に至っていないことを踏まえ、「連立をしないということは『高市早苗』と書かないということだ」と述べた。公明は企業・団体献金の規制強化などを求めており、斉藤氏は満足できる回答がない限り首相指名選挙で協力し