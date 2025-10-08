静岡県下田市で10月8日、高齢者と園児を対象にした交通安全教室が開かれました。下田市の老人福祉施設「みくらの里」で8日、高齢者と併設の保育園児を対象にした交通安全教室が開かれました。下田警察署の署員が「交通安全かるた」などをまじえてルールやマナーを指導をした後、反射材シールが参加者に配布されました。 【写真を見る】「明るく目立って事故のないように」高齢者など対象に交通安全教室=静岡・