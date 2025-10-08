2025年のノーベル化学賞が発表され、京都大学理事の北川進さんの受賞が決まりました。京都大学理事の北川さんは、二酸化炭素など狙った物質を吸着・貯蔵できる特殊な構造体を開発し、世界をリードしました。京都大学では、記者会見が開かれ、受賞決定の喜びを語りました。京都大学理事・北川進さん：新しいことをするチャレンジは、科学者にとって醍醐味（だいごみ）。大きな名誉をいただくことになって感激している。退職年齢を過