米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油＋371.5万（4億2026万） ガソリン－160.1万（2億1909万） 留出油 －201.8万（1億2156万） （クッシング地区） 原油－76.3万（2270万） ＊（）は在庫総量