ＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが優勢となっており、ドル円は１５２円台半ばに伸び悩んでいる。ただ、本日も円安が加速し、ドル円は一時１５３円ちょうどまで急上昇する場面も見られた。 円安もさることながら、ドル高の動きもドル円を支援している。ここ数日、ドルは対ユーロ、ポンドでも上昇している状況。ドルの自律的な買いというよりも米国以外での政治的・財政的な懸念がドル以外の主要通貨を圧迫する中、ドル