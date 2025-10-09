ノーベル化学賞受賞が決まり、吉野彰・旭化成名誉フェロー（左）と電話対談する北川進京都大特別教授＝8日夜ノーベル化学賞受賞が決まった北川進京都大特別教授（74）が8日夜、2019年に同賞を受賞した吉野彰・旭化成名誉フェロー（77）と電話で対談した。2人は1981年に日本人で初めて同賞を受賞した福井謙一さん（故人）の孫弟子に当たる。吉野さんが「おめでとうございます。福井先生のDNAを私たちは継いでいる」と語りかけると