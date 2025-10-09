２０２５年のノーベル化学賞の受賞が決まった京都大特別教授の北川進さん（７４）は、京都市中心部の四条河原町近くに生まれ育った。地元の中学に進み、本を読むなどして数学や理科が好きになった。中学時代はバレーボールに打ち込み、練習に励んだ。キャプテンも務めた経験を「自分が引っ張るという訓練になった」と振り返り、いまも組織を導く原点になったという。「ドクター（博士課程）に進まないか」。京都大の修士課程