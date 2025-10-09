1982（昭和57）年10月9日、ロッテの落合博満内野手が川崎球場で行われた南海戦で32号本塁打を含む5打数2安打4打点をマーク、初の三冠王を確定させた。打率、打点は2位以下に大差をつけ、本塁打は31本で全試合を終えた2位の選手を上回った。85、86年と合わせプロ野球ただ一人の3度の三冠王に輝いた。