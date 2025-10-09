昭和天皇の后・香淳皇后の生涯を後世に伝える「香淳皇后実録」がきょう（9日）公開されました。17年の作業を経て完成し、新事実も明らかになっています。「香淳皇后実録」はきょう（9日）公開され、宮内庁のホームページで午前9時半から全文を閲覧できます。「実録」がウェブ上に公開されるのは初めてです。■香淳皇后について香淳皇后は、上皇さまの母で、天皇陛下の祖母にあたります。1903年、久邇宮家の長女として生まれ、当時