「働くお姉さん」よりちなつさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には、指圧師の資格をもつちなつさんが登場。「NEXT推しガール！」では関谷瑠紀さんがギンガムチェックの水着姿を披露しており、「推しメンFile」には塩田一期さんが登場している。 「NEXT推しガール！」よ