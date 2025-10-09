【その他の画像・動画等を元記事で観る】 歌舞伎俳優・片岡愛之助と、なにわ男子・大橋和也を起用した“ごはんですよ！”の新CM『ごはんですよ！で味キマる～！』篇、『食べるラー油で味キマる～！』篇が、10月10日より全国（一部地域を除く）のテレビ局にて順次オンエア開始。WEBでは、10月9日より配信開始となった。 ■片岡愛之助＆大橋和也、親ビン・子ビンとして登場 前回シリーズに引き続き、愛之