9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比270円高の4万8030円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては295.01円高。出来高は6160枚となっている。 TOPIX先物期近は3248ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.34ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48030