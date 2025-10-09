天皇陛下の祖母香淳皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」の内容が9日、公表されました。戦時中の知られざる姿も描かれています。「香淳皇后実録」は、宮内庁が香淳皇后の日々の活動などを17年かけてまとめた公式記録です。終戦の日、正午からの「玉音放送」を「御文庫」と呼ばれるお住まいでラジオで静かに聞いた後、防空壕から戻った昭和天皇を迎えたことや、戦時中、疎開学童らにビスケット41万袋を贈ったこと、お住まいで傷痍