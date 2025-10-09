2025年10月4日、台湾のポータルサイト・vocusに「映画『ひゃくえむ。』はアニメ化のために何を犠牲にすればよかったのか」と題したレビュー記事が掲載された。記事はまず、「原作漫画を読んだことがなく、ただ原作者の魚豊氏やその代表作『チ。―地球の運動について―』の評価を聞いて劇場に足を運んだ観客であれば、同作には失望と困惑を覚えるだろう。なぜなら同作は原作者が持つあの思索的で哲学的な深みが一切なく、むしろ物語