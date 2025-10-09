公開された「香淳皇后実録」（代表撮影）宮内庁は9日、昭和天皇の后、香淳皇后の97年の生涯を記した「香淳皇后実録」を公開した。戦中、日本軍の将官クラスの出征・帰還に際して頻繁に面会し、軍病院に傷病者を慰問するなど「戦時下の皇后」を詳細に記述している。敗戦を境に、側近による進講の内容は「新憲法概説」などに一変し、戦後民主主義への適応を迫られる姿が浮かんだ。実録は計3828ページで、1903（明治36）年の誕生