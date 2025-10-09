ノアの秋のビッグマッチ「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、東京・両国国技館）でゲスト解説を務めるフリーアナウンサーの古舘伊知郎（舘は舎へんに官＝７０）が、同じく解説を務める?プロレスリングマスター?武藤敬司（６２）との事前番組収録に臨んだ。古舘は武藤と共に１１日の大会を生中継する「ＡＢＥＭＡ」でゲスト解説を任された。その事前番組の収録で、武藤と再会。一昨年２月の引退試合で詩を朗読した武藤