ドラゴンゲート８日の後楽園ホール大会でシュン・スカイウォーカーの新たな仲間とみられる存在が登場した。この日シュンは帆希、木村和真と組んで、オープン・ザ・トライアングルゲート王者で極悪軍「我蛇髑髏」のＫＡＩ＆ＩＳＨＩＮ＆加藤良輝と激突した。シュンはもともとは帆希と２人でこの王座戦に挑もうとしていたが、斉藤ＧＭに認められず、急きょ３人目のメンバーとして白羽の矢を立てたのがデビュー２か月の木村だった