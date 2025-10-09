ドラゴンゲート８日の後楽園ホール大会でオープン・ザ・ドリームゲート王者の菊田円（２６）が挑戦者のＢｅｎ―Ｋ（３３）を下し初防衛に成功した。菊田は尻爆弾を決め優位を築くとバックを取って追撃を狙う。しかしヘッドバットで逃れたＢｅｎ―Ｋから投げっぱなしのジャーマンでコーナーに叩きつけられると、その後もスピアー、ドロップキックの猛攻を食らう。負けじと菊田も力任せにＢｅｎ―Ｋを放り投げると、再び尻爆弾を