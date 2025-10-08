ボートレース戸田のＧIII「ＡＬ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮカップ」は８日、準優勝戦が行われた。予選トップ通過の倉持莉々（３２＝東京）が準優１１Ｒでインからコンマ０９の好スタートを決めて逃げ切り。優勝戦１号艇を手に入れた。ここまで９戦６勝３着３本とほぼ完璧な内容。「全部の足がいい。自他ともに認める節一。気象に合わせるだけ。今年、乗ったエンジンの中でもトップ」と堂々の節一宣言も飛び出した。