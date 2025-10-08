ボートレース蒲郡の「オールジャパン竹島特別開設７０周年記念競走」は８日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決定した。吉川元浩（５３＝兵庫）は準優進出へ４着以上が条件の４日目７Ｒ、６号艇から３着を確保。勝負駆けに成功し、予選を１４位で突破した。「チルトを上げて伸びを求めて調整して行った。今のレースが一番バランスが取れて良かった。佐々木選手が出てるのは知っていたけど、