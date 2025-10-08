ボートレース住之江の「第６１回ダイナミック敢闘旗」が９日に開幕する。吉田拡郎（４３＝岡山）がエンジン抽選で引いた相棒は前節で金子拓矢が準Ｖした３７号機。「何もせずに乗った。かなりの強風で水面は悪かったけど、住之江ならこういう感じかなという乗り心地。まあ中堅くらい」と特訓後の感触はまずまずで、上積みの余地もありそうだ。今年の優勝は６月の地元・児島ＧIII企業杯のみ。ただ、ＳＧでは予選を３回突破し