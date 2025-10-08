ボートレース蒲郡の「オールジャパン竹島特別開設７０周年記念競走」は８日、予選最終日ちなる４日目が行われた。佐々木完太（２９＝山口）は予選ラストの７Ｒを４着として１２位で準優進出を決めた。今節の相棒６５号機は前回、前田滉が節一パワーで準Ｖ。「出足と行き足が良くてレース足がいい。ただバックの伸びは他と一緒くらいだったので直線は普通。中堅上位で満足はしている」と手応えは上々だ。２０２６年前期適用