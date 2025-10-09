宮内庁は９日付で、昭和天皇の后（きさき）・香淳（こうじゅん）皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」の全文を公表した。側近の日誌などを基に皇后の動静が克明に記され、戦時に頻繁に軍人と面会してお言葉を伝えていたことなどが正確な時系列で判明した。実録によると、皇后は日米開戦直前の１９４１年１２月３日、連合艦隊の統率を命じられた山本五十六と面会し、＜重大ナル任務ヲ帯ビテ出征スル趣（おもむき）洵（まこと）