宮内庁が９日付で公表した香淳皇后実録では、激動の時代を昭和天皇と仲むつまじく歩み、２男５女の母親としても子供をいつくしむ皇后の素顔が浮かんだ。終戦後、「戦争終結の詔書」を皇太子時代の上皇さまらと読んでいたこともわかった。（戸田貴也、坂場香織）皇族の久邇宮家出身の香淳皇后（良子（ながこ）女王）は２０歳で結婚。その１年後の１９２５年１月２２日の記述では、鼻炎手術を受けた夫を看病した様子が記された。