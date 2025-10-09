歌舞伎俳優・片岡愛之助と、なにわ男子・大橋和也が出演する桃屋の新CM「ごはんですよ！で味キマる〜！」篇、「食べるラー油で味キマる〜！」篇が、9日からYouTubeなどで公開、10日から放送開始される。前回シリーズに引き続き、愛之助と大橋が親ビン・子ビンとして登場する。本編では“テマヒマ”の味づくりを、コミカルかつキャッチーな歌とダンスで表現する。【写真】畑芽育“さほ子”を大橋和也“皇太”がハグ「♪桃屋がテ