昭和天皇の皇后、香淳皇后の生涯をまとめた「香淳皇后実録」が9日公開されました。午前9時半には、宮内庁のホームページに掲載されます。香淳皇后は1903年に生まれ、1924年に昭和天皇と結婚し、2000年に97歳で亡くなりました。実録には、久邇宮家の長女・良子女王として誕生した生い立ちや、14歳で昭和天皇との結婚の予定が決まると学習院女学部中学科を退学し、皇室入りに向けて「学問所」が設置され、歴史や国語に加え、フランス