台風23号が発生 気象庁によりますと、台風23号は、きょう（8日）午後９時には日本の南にあって、１時間におよそ３０キロの速さで北北西へ進んでいます。 【画像を見る】この先「台風のたまご」はどうなる？予想図を見る 中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。