韓国のKビューティープラットフォーム「オリーブヤング」発のヴィーガンスキンケアブランド「ブリングリーン」から、敏感肌にやさしく寄り添う「ブルービーンB5-PDRN™ライン」が2025年11月1日（土）に登場します。青豆由来の独自保湿成分“青豆モイスト処方”が、角質層のすき間をうるおいで満たし、乾燥や刺激からお肌を守る乳液とクリームの2ステップで、すこやか