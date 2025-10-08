物流大手の「鈴与グループ」が、歩道などを走行できる電動式の乗り物「近距離モビリティ」のレンタルサービスを始めました。移動手段の充実で、県内外の高齢者らに静岡の街を楽しんでほしいという狙いがあります。 【写真を見る】「地元・静岡をWHILLがあることで楽しめる」鈴与グループが電動式の乗り物「近距離モビリティ」のレンタルサービスを開始 =静岡 ＜滝澤悠希キャスター＞ 「近距離モ