台風15号の竜巻被害で牧之原市などでの住まいの確保が課題になる中、県は8日、宅地建物取引業の団体にいわゆる「みなし仮設」の提供について協力を求めました。 【動画】台風15号の竜巻被害で住まいの確保が課題 静岡県が「みなし仮設」確保のため宅建協会に要請 =静岡 県くらし・環境部の縣茂樹部長は8日、県宅地建物取引業協会などに賃貸型応急住宅いわゆる「みなし仮設」の確保に向けて協力を求めました。宅建協会などは会員