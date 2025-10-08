静岡県伊東市の田久保真紀市長は10月8日、県が主催するパブリックイベントと伊豆半島地域サミットに出席しました。会場では自ら質問や発言する場面もあり、田久保市長は「遅れた分はしっかり取り戻せる」などと意欲をみせました。 【写真を見る】「これから遅れた分はしっかり取り戻せる」田久保真紀市長が伊豆半島地域サミットなどに出席質問や意見をする場面も=静岡・伊東市 田久保市長が出席したのは、静岡県熱海市で開かれた