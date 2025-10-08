気象庁によると、伊豆諸島に暴風、波浪特別警報を発表中です。これまでに経験したことのないような暴風や高波になるおそれがあり、暴風やうねりを伴った高波に最大級の警戒をしてください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒をしてください。伊豆諸島では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁の発表内容は以下のとおり。［気圧配置など］非常に強い台風