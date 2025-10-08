主力不在の活動での代表初選出から4か月、期待の攻撃型CBが欧州最高峰の経験値を積み重ね、再び日本代表に帰ってきた。22歳のDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)は6月のW杯最終予選以来の復帰。守備陣に負傷者が相次ぐ中でアピールすべく、「自分らしさを出してチャンスを掴み取りたい」と意気込んだ。6月のインドネシア戦でA代表デビューを果たした鈴木は7月、湘南からデンマークの名門コペンハーゲンに完全移籍。移籍直前のJ1リー