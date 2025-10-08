追加招集で得たチャンスをものにするつもりだ。日本代表DF橋岡大樹(スラビア・プラハ)が10日のパラグアイ戦(パナスタ)に向けて取材に応じ、「どんな巡り合わせでも選ばれるのが大事。チャンスをもらえたことは感謝しているし、そこでどれだけ活躍を見せられるかが大事になってくる。そこだけに集中したい」と意欲をたぎらせた。1シーズン半を過ごしたイングランドのルートン・タウンから今夏、「チャンピオンズリーグに出られ