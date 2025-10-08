10月8日に第2話が放送された『もしがく』こと、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）。前回は第1話ということもあって、“八分坂”という舞台設定と大勢いる登場人物たちを見せることに重点が置かれていたが、WS劇場に足を踏み入れた久部（菅田将暉）が、リカ（二階堂ふみ）の踊る姿に魅了されるラストで、物語のはじまりを予感させた。 参考：『もしがく』“菅田将暉＝久部三成”の必然性