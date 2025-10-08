[10.8 ルヴァン杯準決勝第1戦 横浜FC0-2広島 ニッパツ]19歳とは思えない驚きを連発させている。ルヴァンカップでは先月の準々決勝・湘南戦でも芸術的な2アシストを決めていたMF中島洋太朗はこの日も前半33分、DF塩谷司のロングパスでエリア内に入ると、DFを背負いながらも反転して左足を振り抜く。シュートはニアサイドを抜いてサンフレッチェ広島の先制点になった。名前がトレンドワードに入るほどSNSをざわつかせた衝撃ゴー