サッカー日本代表ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が?２年目の飛躍?の要因を自己分析した。森保ジャパンは８日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）、ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内でトレーニングを行った。鎌田は所属先のイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスで２年目。昨季から続いたクラブ新記録の１９試合無敗に貢献し、９月はチームの月間最優秀選手にも選出された。自身の好