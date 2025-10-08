酸素は、私たちが生きていくために必要不可欠な存在ですが、さまざまな物質と結び付くことで酸化反応を起こし、物をサビつかせたり劣化させたりします。この酸化は、食品中で起こる場合もあり、主に酸化されるのは食品に含まれる油です。食品中の油が酸化されると「過酸化脂質」に変化していきます。過酸化脂質は、大量に摂取すると腸管組織を傷つけて下痢などを引き起こす毒性の強いもので、通常は消化管で分解されたり還元された