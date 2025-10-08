【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比58.50ドル安の4万6544.48ドルを付けた。高値警戒感から、利益確定を目的とした売り注文が先行した。一方、米長期金利の低下を好感した買い注文も入り、方向感に乏しい展開となった。