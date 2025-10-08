アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」がパーソナリティーを務めるＭＢＳラジオの「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」（水曜・後１０時）が８日、放送され、末澤誠也と佐野晶哉が出演。４日に草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕され、６日に釈放されて以来、メンバーとして初めての肉声を発信した。番組冒頭で今回の件を謝罪した。続いて「リスナーズランキング」コーナーでは「夜に聞いたら泣ける邦楽」をラ