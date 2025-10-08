６日、眉山市青神県の竹里巷子で開かれた中秋節を祝うイベントに参加した人たち。（眉山＝新華社配信）【新華社眉山10月8日】中国宋代の文豪・蘇軾（そ・しょく、蘇東坡）の古里として知られる四川省眉山市は、国慶節・中秋節連休（1〜8日）を迎えて文化観光の熱が高まっている。各地で多彩なイベントが催され、ホリデー経済が活況を呈した。６日、眉山市青神県の竹里巷子で開かれた中秋節を祝うイベントに参加した子どもたち。