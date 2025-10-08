阿部文科相からの電話を誤って切ってしまい、戸惑う京都大の北川進氏（右から2人目）＝8日午後8時28分、京都市左京区新しいことへのチャレンジが科学者の醍醐味―。京都大特別教授の北川進さん（74）のノーベル化学賞の受賞が決まった。一時は懐疑的な目を向けられ、たたかれたこともあった。それでも自身の研究にこだわり続け、つかんだ最高の栄光。記者会見では、子どもたちに向けて、いろいろな経験を大切にすることで「将来