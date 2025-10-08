モデルで俳優の堀田茜さん（32）が8日、都内で行われた『TASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT』に出席。香水を楽しむ瞬間や、香水を身につけた時によみがえった思い出を明かしました。総額約1400万円のアクセサリーを身につけて登場した堀田さん。普段は周囲に配慮してあまり香りが強い香水を使わないそうで「一日家にいる時に“パッとしないな”とか“今日このままダラダラしちゃいそうだな”みたいな時とかに自分のためにシュッて振っ