2025年のクリスマスシーズン、OGGIから新作『クリスマスチョコレートケーキ』が登場♡ とろけるチョコムースにフィアンティーヌのザクザク食感を重ね、オレンジマーマレードの爽やかさを忍ばせた大人仕様の一品です。トップには艶やかなオレンジピールを添え、シックで華やかなビジュアルに。全国のOGGI店舗と公式オンラインストアで数量限定販売予定です。 口溶けなめらか