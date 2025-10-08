城内科学技術政策担当大臣は、今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学理事・副学長の北川進さんに電話で祝意を伝えました。城内実 科学技術政策担当大臣「今回の発見でありますですね、多孔性材料、これ大変素晴らしい発見であるというふうに認識しております。実社会にですね、広範に変革をもたらすものだというふうに伺っております」北川さんが開発した「多孔性金属錯体」は、砂漠の空気から水を採取したり、有毒なガスを